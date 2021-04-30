1 мая сильнейшие танцевальные пары региона сразятся за Кубок губернатора

1 мая в Легкоатлетическом манеже Мурманска пройдут традиционные соревнования по танцевальному спорту «Кубок губернатора Мурманской области».

Состязания проводятся с 2003 года. В турнире участвуют сильнейшие спортсмены региона: это настоящий праздник красоты, изящества и спорта. Ожидается, что в этом году на паркет выйдет более 300 спортсменов в возрастных группах 12-13, 14-15, 16-18, 19 лет и старше, которые будут бороться за звание лучших в танцах по европейской и латиноамериканской программе.

Параллельно с Кубком губернатора пройдёт Первенство Мурманской области по танцевальному спорту среди детей от 7 лет и старше, которое включает в себя еще одну спортивную дисциплину «двоеборье».

Старты программы соревнований в различных возрастных группах будут даны в 11.00, 12.00, 14.00, 16.00 и 18.30.

В этот день в Мурманской области пройдёт ещё одно значимое спортивное событие – «Кубок Арктики» по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в различных весовых категориях от 40 до 90+ кг. Планируется участие более 150 юных спортсменов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, открытие соревнований состоится в 12.00 часов в спортивном зале спорткомплекса «Атлет» в Апатитах. Начало соревнований в 12.15. награждение победителей и призёров запланировано по окончании спортивной программы.