Мурманская область. Арктика (16+)19.04.23 08:45
1 мая во Дворце культуры «Судоремонтник» состоится концерт «Радость» + «Чудесники» = Радостное чудо»
На сцену Дворца культуры выйдут участники ансамбля танца «Радость» и их давние добрые друзья из Санкт-Петербурга ансамбль современной хореографии «Чудесники», которые приедут в столицу Кольского Заполярья, чтобы поздравить наших «радостных» с юбилеем.
В программе концерта «Радость» + «Чудесники» = Радостное чудо» они представят стилизацию народных танцев и современную хореографию.
Как пишет vk.com/odkkirova, ансамбль танца «Радость» порадует гостей «Судоремонтника» своими народными танцами: «Игралица», Кулебакские перепляски», «Уральская сударушка», «Брови мои брови», «Пойдём плясать» и т.д.
Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457273574%2Falbum-23902826_00%2Frev
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