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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.23 11:30

1 миллиард рублей будет направлен на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области в ближайшие два года

2 февраля в рамках заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина принято решение о выделении 1 миллиарда рублей из федерального бюджета на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры региона на ближайшие два года.  

В рамках программы планируется построить и модернизировать 57,95 км сетей. В рамках выделенных финансовых средств планируется подключить канализационную систему в посёлке Шонгуй к системе водоотведения Кильдинстроя с дальнейшим подключением к очистным сооружениям канализации посёлка Молочного.  

Эти действия позволят ликвидировать очистные сооружения канализации в Шонгуе и Кильдинстрое, которые введены в эксплуатацию 60 лет назад.   

«Хочу поблагодарить правительство за те инструменты, которые сейчас появляются для субъектов Российской Федерации. Отмечу, что указанные работы позволят снизить процент аварийности коммунальных сетей для семи тысяч северян», – сказал Андрей Чибис.  

В свою очередь Марат Хуснулин отметил системную работу правительства Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики. 

«В Мурманской области сложился хороший опыт системной работы. У меня нет замечаний, благодарю за работу», – завершил Марат Хуснулин. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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