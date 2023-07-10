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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.23 16:00

1 млн рублей – штраф за нарушение сроков технологического присоединения

В Мурманское УФАС поступило заявление ООО «Террасы» на действия сетевой организации при исполнении заключенного между ними договора технологического присоединения к электрическим сетям.

В ходе рассмотрения заявления выяснилось, что ПАО «Россети Северо-Запад» нарушило сроки технологического присоединения 11 объектов в дачном посёлке Террасы, расположенном в Кольском районе Мурманской области.

Согласно заключенному договору, срок подключения к электросетям истёк в ноябре 2022 года. Однако и на эту дату сетевая организация не выполнила свои договорные обязательства по технологическому подключению, а также не доказала невозможность выполнения работ по подключению объектов заявителя в установленный договором срок.

Таким образом, ПАО «Россети Северо-Запад» нарушило сроки технологического подключения, установленные Правилами №861.

Так как ранее служба уже признавала компанию нарушившей Правила 861*, то в отношении сетевой организации было возбуждено административное дело,** по итогам которого антимонопольный орган назначил административный штраф в размере 1 миллиона рублей. Средства должны быть уплачены в федеральный бюджет Российской Федерации.

 

* - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением правительства РФ от 27.12.2004№861.

** - часть 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

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