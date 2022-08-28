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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.22 08:00

1 млрд рублей направят на социально-экономическое развитие Ковдора

Правительство Мурманской области и АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» 27 августа заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ подписали губернатор Андрей Чибис и председатель Совета директоров МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. Церемония подписания состоялась в рамках рабочей поездки главы региона в Ковдор.

«За последние три года мы выделили более 2 млрд рублей на поддержку и реализацию социальных проектов. В этом году планируем направить ещё 1 млрд. Для нас Ковдорский район — один из ключевых и приоритетных. Он будет жить и развиваться. Благодаря соглашению помимо производства здесь будет модернизироваться и здравоохранение. Уже сейчас оказывается дополнительная финансовая поддержка врачам, которые переезжают и работают в районе. Кроме того, соглашение предусматривает модернизацию колледжа, в том числе за счёт федерального бюджета, а также развитие дополнительного технического образования», — сообщил губернатор.

Цель соглашения — обеспечение стабильной социально-экономической ситуации, развитие территории и улучшение качества жизни в Ковдорском муниципальном округе.

«Ковдорский ГОК полностью обеспечивает сырьём все заводы компании «ЕвроХим». Сегодня все наши планы по развитию комбината, в том числе и благодаря соглашению, подписанному в Мурманске, свёрстаны. Это значит, что мы знаем, как предприятие будет развиваться, какие объёмы будут производить, сколько необходимо рабочих и техники», — отметил Игорь Нечаев.

Предполагается, что объём суммарных инвестиций составит 1 млрд рублей.

В рамках соглашения в течение 2022-2025 гг. намечена реализация мероприятий, направленных на развитие медицины, образования, культуры, благоустройство территорий, туризма, физической культуры и спорта.

Планируется выполнить строительство инфекционного отделения больницы, ремонты зданий учреждений культуры, а также квартир для переезжающих в Ковдор врачей.

Кроме того, будут созданы образовательно-производственный центр на базе Ковдорского политехнического колледжа и Центр дополнительного образования на базе средней школы.

Помимо этого, средства будут направлены на организацию мероприятий социально-культурного проекта «Ковдор — Столица Гипербореи» и на содержание физкультурно-оздоровительного комплекса «Чайка».

«Событие — знаковое. Мы выстроили за последние три года цепочку соглашений между муниципалитетом, областью, федеральным центром и большой социально-ответственной компанией. Это значит, что будут новые детские площадки, парки, скверы, дороги. Ковдор меняется. Здесь становится интересно жить. И на этом мы не останавливаемся», — сказал глава Ковдорского района Сергей Сомов.

Также глава региона посетил производственные площадки Ковдорского ГОКа.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, здесь разрабатываются уникальные по минеральному составу руды Ковдорского бадделеит-апатит-магнетитового месторождения. Комбинат одним из первых отечественных горных предприятий начал в промышленных масштабах разработку и комплексное обогащение руд месторождения с получением трёх видов товарной продукции.

Напомним, ранее между региональным Минобрнауки, Ковдорским ГОКом и рядом колледжей Мурманской области было подписано соглашение о партнерстве по созданию и развитию образовательно-производственного центра «Ковдорский».

 

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