1 октября начинается осенний призыв граждан на военную службу, который продлится до 31 декабря текущего года.

В соответствии с указаниями Министра обороны РФ военнослужащие по призыву не будут принимать участия в военных операциях на территориях иностранных государств.

Министерством обороны РФ принимаются меры, направленные на «гуманизацию» военной службы по призыву и повышению её привлекательности. Срок службы по призыву остаётся неизменным - 12 месяцев. Военнослужащие занимаются только боевой подготовкой, все хозяйственные работы выполняют сторонние организации в рамках договорных обязательств.

В войсках введён распорядок дня, в котором предусмотрены время послеобеденного отдыха и дополнительные выходные дни. Серьёзное внимание уделяется улучшению рациона и качества питания, формы одежды военнослужащих, бытовых условий.

Родители призывников могут присутствовать на заседании призывной комиссии при вынесении решении в отношении их сыновей. Кроме того, им предоставлена возможность сопровождать воинские команды с молодым пополнением к месту прохождения военной службы.

Родители могут ознакомиться с условиями размещения, питания, организацией отдыха военнослужащих, побеседовать с командованием воинских частей.