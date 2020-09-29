1 октября Управление Росреестра планирует провести расширенное совещание по вопросу о границах зоны защитного лесопаркового пояса – «зелёный щит»

Редакция «Арктик-ТВ» уже рассказывала о том, что после вмешательства ОНФ межрайонная природоохранная прокуратура Мурманской области обязала региональное управление Росреестра включить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о границах зоны защитного лесопаркового пояса – «зелёного щита» – вокруг областного центра площадью 2110 гектаров.

Сегодня в Управлении Росреестра по Мурманской области прокомментировали ситуацию, связанную с публикациями об отказе внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах зоны защитного лесопаркового пояса – «зелёного щита» вокруг областного центра площадью 2110 гектаров.

Как пояснила руководитель регионального Росреестра Анна Бойко, ведомство не наделено полномочиями по внесению сведений о границах зон в ЕГРН. Данные полномочия в соответствии с нормативным актом* находятся в ведении филиала Кадастровой палаты, в адрес которого в декабре 2019 года в порядке межведомственного информационного взаимодействия поступили документы для внесения в ЕГРН сведений о границах зоны лесопаркового зеленого пояса вокруг Мурманска.

Однако, ввиду коллизий в законодательстве, сказала Анна Бойко, когда законом об охране окружающей среды предусмотрено включение таких сведений в ЕГРН, а законом о регистрации недвижимости – не предусмотрено, внесение в ЕГРН сведений о границах «зелёного щита» оказалось невозможным, в связи с чем филиалом Кадастровой палаты было направлено соответствующее уведомление заявителю.

В настоящее время документы находятся на повторном рассмотрении в областной Кадастровой палате, решение по ним пока не принято. 1 октября Управлением Росреестра будет проведено расширенное совещание с участием представителей Кадастровой палаты по Мурманской области, Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Общероссийского народного фронта, Природоохранной прокуратуры Мурманской области, на котором участники постараются найти выход из сложившейся ситуации.

* - Приказ Росреестра от 18.10.2016 № П/0515 «О наделении федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» отдельными полномочиями органа регистрации прав»