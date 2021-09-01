1 сентября 2021 года исполняется 106 лет Мурманскому морскому торговому порту

Поздравление генерального директора АО «ММТП» А.Е. Рыкованова:

Уважаемые мурманчане!

Дорогие коллеги и ветераны!

Поздравляю вас со 106-летием Мурманского морского торгового порта!

Приход 1 сентября 1915 года к нашей первой пристани первого судна – это одна из тех исторических вех, которая сыграла огромную роль в судьбе нашего города, края, в жизнях миллионов людей.

Каждый из них внёс свой неповторимый вклад в развитие старейшего предприятия Мурманска. И сегодня мы вспоминаем этих людей со словами искренней благодарности за трудовой подвиг в годы строительства предприятия, за несгибаемое мужество в годы Великой Отечественной войны, за самоотверженность в период освоения новых масштабных горизонтов.

Идут годы, а наш созидательных настрой не уходит в прошлое. Благодаря нынешним поколениям портовиков, традиции получают новое развитие. Мы идём вперед, и с каждым годом порт становится более эффективным и современным. Как и прежде, своим трудом мы помогаем нашему родному городу в экономической стабильности и поддерживаем социально значимые проекты.

Сердце нашего города-порта продолжает биться и зовёт к новым высотам, которые обязательно будут взяты! Мира, счастья и благополучия вам и вашим близким! Добра и созидания! Развития и неизменных успехов во всех делах!

С праздником, дорогие друзья!