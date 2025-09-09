1 сентября 2025 года вступил в силу прямой запрет на складирование древесных и растительных отходов на контейнерных площадках

Новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 07.03.2025 №293 и будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в соответствии с документом теперь категорически запрещено оставлять в контейнерах и бункерах для сбора ТКО, а также на контейнерных площадках ветки, листву и траву. Складирование древесно-растительных отходов на контейнерной площадке может быть расценено как административное правонарушение, за которое по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» предусмотрен административный штраф для граждан до 3 тысяч рублей, для юридических лиц до 250 тысяч рублей.

Региональный оператор напоминает, что законом также запрещено помещать в контейнеры для ТКО ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумуляторы, отходы от строительства и ремонта (за исключением текущего), а также предметы, которые могут повредить контейнеры или мусоровозы.

Весь бытовой мусор необходимо оставлять только в специально предназначенных для этого контейнерах, а крупногабаритные отходы только на отведенных для этого площадках или в бункерах, но никак не на территории, прилегающей к месту (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов. Этот запрет отражен и в новых правилах.

Содержание контейнерных площадок - это зона ответственности их собственников, управляющих компаний или муниципалитетов. Согласно санитарным нормам и правилам контейнерные площадки независимо от видов мусоросборников должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Владелец контейнерной площадки обеспечивает проведение её уборки, дезинсекции и дератизации.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».