Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.09.25 16:00

1 сентября 2025 года вступил в силу прямой запрет на складирование древесных и растительных отходов на контейнерных площадках

Новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 07.03.2025 №293 и будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в соответствии с документом теперь категорически запрещено оставлять в контейнерах и бункерах для сбора ТКО, а также на контейнерных площадках ветки, листву и траву. Складирование древесно-растительных отходов на контейнерной площадке может быть расценено как административное правонарушение, за которое по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» предусмотрен административный штраф для граждан до 3 тысяч рублей, для юридических лиц до 250 тысяч рублей.

Региональный оператор напоминает, что законом также запрещено помещать в контейнеры для ТКО ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумуляторы, отходы от строительства и ремонта (за исключением текущего), а также предметы, которые могут повредить контейнеры или мусоровозы.

Весь бытовой мусор необходимо оставлять только в специально предназначенных для этого контейнерах, а крупногабаритные отходы только на отведенных для этого площадках или в бункерах, но никак не на территории, прилегающей к месту (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов. Этот запрет отражен и в новых правилах.

Содержание контейнерных площадок - это зона ответственности их собственников, управляющих компаний или муниципалитетов. Согласно санитарным нормам и правилам контейнерные площадки независимо от видов мусоросборников должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Владелец контейнерной площадки обеспечивает проведение её уборки, дезинсекции и дератизации.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»