1 сентября пройдёт в Мурманской области по особым правилам из-за COVID-19

В учебных заведениях Мурманской области 1 сентября состоятся торжественные линейки с соблюдением некоторых ограничений.

Если линейка проводится на улице, то в ней могут принимать участие одновременно не более 5 классов первоклассников и 11-классников. Все гости должны быть в масках.

Если линейка проходит в помещении, то её можно провести только в рамках одного класса. В помещении могут присутствовать по одному представителю от каждого ребёнка. Масочный режим и социальное дистанцирование остаются обязательными правилами поведения для граждан.

Чтобы снизить риски распространения коронавируса среди студентов, в регионе действует правило для заселения в общежития: привиться от ковида. Для тех, кто ещё не успел пройти полный курс вакцинации, предусмотрена возможность заселения с отрицательным результатом теста на ковид. Тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до заселения, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.