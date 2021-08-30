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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.21 08:45

1 сентября стартует просветительский марафон «Новое знание»: выступят звезды науки, культуры, спорта, бизнеса, общественники и государственные деятели

С 1 по 3 сентября пройдёт II федеральный Просветительский марафон «Новое знание», приуроченный ко Дню знаний. Организатор – Российское общество «Знание». Лекторами и наставниками проекта станут более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Зрители по всей России смогут увидеть выступления спикеров марафона на сайте https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе Российского общества «Знание» в социальной сети «ВКонтакте».

Участие в мероприятии уже подтвердили Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева, Анна Кузнецова, Владимир Мединский, Валерий Фальков, Андрей Фурсенко, Алексей Лихачев, Алексей Миллер, Сергей Чемезов, Дмитрий Чернышенко, Константин Эрнст, Владимир Машков, Михаил Пиотровский, Константин Хабенский, Карен Шахназаров, Александр Овечкин, Светлана Ромашина, Василий Вакуленко (Баста), Татьяна Бакальчук, Аркадий Волож, Евгений Касперский и другие.

Ожидается участие и зарубежных звезд науки, культуры и искусства, чьи имена пока держатся в секрете.

Основные площадки мероприятия расположатся в шести городах, каждый из которых представит свой тематический трек: Москва – трек «Знание», Санкт-Петербург – «Спорт», Казань – «Цифровой мир и медиа», Нижний Новгород – «История и культура», Владивосток – «Бизнес», Сочи – «Наука и технологии».

Зрителей ждут трансляции лекций, интервью и дискуссий из студий, видеоэкскурсии из уникальных мест страны: театров, музеев, спортивных стадионов, образовательных центров, офисов крупнейших российских компаний. Пройдут дебаты между учеными, предпринимателями, артистами и общественными деятелями на актуальные темы современной жизни российского общества: например, нужно ли возвращаться в офис в постковидную эпоху: за и против; должен ли театр становиться частью поп-культуры; электромобили – спасение экологии или самый большой обман XXI века.

В рамках марафона в российских школах пройдут открытые уроки «Поделись своим знанием», для расширения кругозора школьников и студентов пригласят на дни открытых дверей различные предприятия.

С 1 по 4 сентября в рамках марафона по всей стране пройдёт серия мероприятий #ВпередКЗнаниям. Участники сообщества «Большая перемена» https://vk.com/bpcontest в формате коротких видео создадут свой путеводитель по научным открытиям XXI века.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, представители крупных молодёжных организаций проведут серию образовательных мастер-классов, лекций и встреч с известными спикерами общества «Знание». Волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ в эти дни будут развозить школьные наборы детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. 4 сентября всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Российский Красный Крест в фельдшерско-акушерских пунктах отдаленных населенных территорий проведут мероприятия по профилактике заболеваний и профориентации школьников в медицину.

 

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