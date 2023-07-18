1 сентября в Кировске откроется второй в Мурманской области «IT-куб»

В День знаний в рамках реализации национального проекта «Образование» и регионального плана «На Севере – жить» в Кировске откроется центр цифрового образования детей «IT-куб».

На текущий момент уже выполнены основные ремонтные работы в помещении, поставлено оборудование, идёт оформление стен и входной группы.

Пространство для школьников войдёт в состав Центра детского творчества «Хибины» и позволит северянам от 8 до 17 лет обучаться программированию, системному администрированию, основам алгоритмики и логики, а также разработке приложений. Ежегодно навыки в «IT-кубе» будут осваивать около 400 школьников и студентов Кировска.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, первый «IT-куб» в регионе был открыт на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий в 2021 году. Сегодня в центре цифрового образования реализуется 37 программ дополнительного образования и ежегодно обучается около 500 школьников и студентов.

Фото: https://gov-murman.ru