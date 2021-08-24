1 сентября в Мурманской области стартует приём заявок на конкурс «Предприниматель года»

С 1 сентября предприниматели Мурманска и области могут подать заявки на участие в ежегодном конкурсе «Предприниматель года». В этом году отбор будет проходить по пяти конкурсным номинациям:

- «Старт» – лучший проект среди начинающих предпринимателей;

- «Деловая женщина – предприниматель года» – лучший проект, возглавляемый женщиной;

- «Лучший семейный бизнес Мурманской области» – лучший проект по развитию семейного предпринимательства;

- «Путь к успеху» – лучший проект по созданию высокопроизводительных рабочих мест и эффективности инвестиций;

- «За полезное» – лучший проект по оказанию услуг предпринимателями в социальной сфере.

«Конкурс традиционно пользуется популярностью у предпринимательского сообщества региона. Можно подать заявки сразу на несколько номинаций. Прием заявок открываем 1 сентября и продлится он до 5 октября, в октябре же подведем итоги», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Организаторами конкурса «Предприниматель года» выступают Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области и Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области»/Северная/. Порядок проведения конкурса размещен на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, приём документов осуществляется в будние дни по адресу: г. Мурманск, ул. Октябрьская, 13, 3-й этаж, Дом культуры Железнодорожников.