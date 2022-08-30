1 сентября в Мурманской области сядут за парты свыше 82,5 тысячи школьников

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис напомнил, что на этой неделе для школьников и студентов прозвенит звонок, знаменующий начало учебного года.

В этом году в школу отправятся почти 9 тысяч первоклассников. А всего в Мурманской области свыше 82,5 тысячи школьников. В техникумах и колледжах – почти 18 тысяч учащихся, и ещё порядка 6,4 тысячи студентов продолжат учебу или только приступят к ней в МАГУ и МГТУ.

«Поддержка молодых и талантливых ребят – приоритет для нас, чтобы Мурманская область постоянно получала новые импульсы от нашей молодёжи. С сентября студенты-отличники СПО начнут получать региональную стипендию – по 10 тысяч рублей ежемесячно. А для победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников предусмотрена новая единовременная выплата до 200 тысяч рублей», – сообщил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/