1 сентября в Мурманской области в первый класс отправились 8940 юных северян

А всего в регионе числится 82668 школьников. Линейку в одной из школ Мурманска посетил губернатор Андрей Чибис: вместе с супругой глава региона сопровождал в первый класс сына Владимира.

«Я поздравляю всех школьников с Днём знаний, с началом нового учебного года! Особенно первоклашек и их родителей, для который сегодня прозвучал первый звонок. Желаю вам, чтобы учиться было интересно, чтобы вы получали полезные навыки, новые знания. И, конечно, поздравляю педагогов – от вас зависит, как ребята пройдут обучение, как они будут подготовлены к жизни, как они воспримут те ценности общества, которые принципиально важны для всех нас», – подчеркнул Андрей Чибис.

По словам Евгении Чибис, сын Владимир перед школой окончил детский сад и посещал подготовительную группу.

«Как и для всех родителей, для нас это очень важный и волнительный день. Уверена, как и у любого первоклассника, у сына большое желание учиться и познавать новое. Всем детям я желаю успехов в новом учебном году, много интересных открытий! Родителям и педагогам – терпения и чуткости. С праздником!» – отметила Евгения Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru