1 сентября в Полярных Зорях начнут работу два современных образовательных центра

Две полярнозоринские школы в прошлом году приняли участие в конкурсе в рамках национального проекта «Образование» и получили субсидии на обновление материально-технической базы. Средства были направлены на создание в школе № 4 и гимназии № 1 Центров «Точка роста».

«Точки роста» помогут школьникам освоить с помощью современных технологий основную общеобразовательную программу по математике, информатике, технологии, физической культуре, ОБЖ и обеспечат обучающихся дополнительными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе с использованием дистанционных форм обучения.

Эти площадки подойдут для творческой, социальной самореализации и имеют все шансы стать центрами общественной жизни.

Помещение для проектной деятельности зонировано по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную и медиазону. В «Точках роста» дети, педагоги и родители смогут получить современные компетенции, обучиться проектной деятельности, цифровой грамотности.

Проект реализован за счёт федерального и местного бюджетов, а также средств Кольской АЭС. Общая сумма на ремонт кабинетов, покупку учебного, компьютерного оборудования и мебели составила более 5 миллионов рублей.

1 сентября «Точки роста» откроют свои двери для обучающихся всех школ муниципального образования.