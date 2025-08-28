Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам осуществления государственного земельного надзораПРОГРАММЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В «СИНЕРГИИ»
1 сентября в регионе откроется уникальное образовательное учреждение – Губернаторский лицей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о системной работе по реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» в сфере образования вчера на заседании правительства Мурманской области подробно рассказала вице-губернатор региона Анна Головина.

По её словам, уже 1 сентября в регионе откроется уникальное образовательное учреждение – Губернаторский лицей. Здесь будут готовить специалистов по ключевым направлениям развития Арктики: Северный морской путь, минеральные ресурсы и технологии, арктические биоресурсы и биотехнологии. Для школьников появится современный технопарк и лаборатории, обучение начнут 375 ребят.

«В рамках уникального проекта «Арктическая школа», инициированного главной региона Андреем Чибисом, в новом учебном году в Мурманской области открываются 60 новых образовательных пространств. За четыре года создано 282 площадки, включая школы и детские сады, а в 2025 году к проекту впервые присоединились учреждения дополнительного образования», – отметила Анна Головина, обратив внимание также и на масштабы и капитальных ремонтов учреждений.

В 2025 году в регионе капитально ремонтируются 14 школ, два детских сада и три колледжа. В системе среднего профобразования функционируют 9 образовательных кластеров, созданы 96 современных лабораторий, в том числе 24 в этом году. К 2026 году будет сформирован десятый – «Хибинский» – совместно с компаниями «ФосАгро» и «СЗФК». Доля трудоустройства выпускников колледжей сегодня превышает 92%.

По словам вице-губернатора, особое внимание уделяется и ранней профориентации. Программа «Первая профессия» с 2019 года охватила более 1,6 тысячи старшеклассников. В 2025 году она расширена на 8–9 классы: более 300 школьников начнут обучение по 11 направлениям в 14 колледжах региона.

Важным вектором остаётся и развитие института наставничества. Все школы региона сотрудничают с предприятиями, а число инженерных классов увеличилось до 65. Совместно с ведущими компаниями реализуются проекты «Горняк будущего», «Металлург будущего», «Энергетик будущего», а также впервые открывается класс по туризму и гостиничному бизнесу.

Для семей с детьми также продолжают создаваться комфортные условия. Так, с 1 сентября в школах региона заработает на 46% больше групп продленного дня, чем в прошлом году. В детских садах открываются круглосуточные группы и гувернерские службы, стартует проект универсального детского сада для студенческих семей. Также в рамках оздоровительной кампании в Мурманской области организован отдых для 27 тысяч ребят.

Качество питания обучающихся остаётся в центре внимания. Проект «Арктическое меню» охватил уже 100% школ региона. За четыре года преобразованы 26 школьных столовых, в этом году капитально ремонтируются еще три, современная столовая появится и в Губернаторском лицее.

Заместитель главы региона особо отметила такое направление реализации губернаторского плана «На Севере – жить!», как поддержку молодых учёных и педагогов.

«В 2025 году 20 проектов учёных стали победителями грантовых конкурсов, 35 северян получили именные стипендии губернатора. С 2020 года в регион привлечено более 1,5 тысячи педагогов, число вакансий в школах сократилось вдвое. В новом учебном году продолжается работа по программам «Земский учитель» и «Арктический учитель», растёт количество целевых договоров со студентами педагогических направлений», – сообщила Анна Головина, отдельно обратив внимание на развитие послевузовского образования: открытие в Мурманском арктическом университете аккредитационно-симуляционного центра для медицинских специалистов, а также подготовку к запуску ординатуры и аспирантуры.

В заключение вице-губернатор подчеркнула, что все преобразования имеют стратегическое значение.

«Реализация губернаторского плана «На Севере – жить!» позволяет в полной мере создать условия для воспитания и обучения северян, соответствующие современным вызовам, и формирует основу для устойчивого развития Мурманской области и всей Арктики», – подытожила Анна Головина.

 

 

https://gov-murman.ru/info/news/552382/#&gid=1&pid=2

-

