Мурманская область. Арктика (16+)04.06.25 11:00
1 тонна старых батареек, собранных в Мурманской области, будет отправлена на переработку этим летом
Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области подведены итоги весенней акции по приёму батареек. В акции приняли участие 56 образовательных учреждений, среди которых детские сады, средние и высшие учебные заведения.
За период проведения акции было принято около 1 тонны батареек. Батарейки будут отправлены на утилизацию в Ярославль на завод ООО «НЭК».
Следующая акция по приёму батареек в учебных заведениях пройдёт осенью этого года.
Напоминаем, что для граждан приём батареек осуществляется по адресам, указанным на сайте министерства.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547812/#&gid=1&pid=2
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