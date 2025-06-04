1 тонна старых батареек, собранных в Мурманской области, будет отправлена на переработку этим летом

Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области подведены итоги весенней акции по приёму батареек. В акции приняли участие 56 образовательных учреждений, среди которых детские сады, средние и высшие учебные заведения.

За период проведения акции было принято около 1 тонны батареек. Батарейки будут отправлены на утилизацию в Ярославль на завод ООО «НЭК».

Следующая акция по приёму батареек в учебных заведениях пройдёт осенью этого года.

Напоминаем, что для граждан приём батареек осуществляется по адресам, указанным на сайте министерства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547812/#&gid=1&pid=2