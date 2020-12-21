1 января 2021 года вступает в силу новый порядок оснащения транспортных средств тахографами

Приказом Минтранса России от 26.10.2020 № 438, утверждён Порядок оснащения транспортных средств тахографами. Для обеспечения безопасности дорожного движения он применяется юрлицами, ИП, осуществляющими эксплуатацию транспортных средств, а также физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, и автобусов.

Оснащение транспортного средства тахографом обеспечивается владельцами транспортных средств и осуществляется специализированными мастерскими, сведения о которых учтены ФБУ «Росавтотранс».

В ходе оснащения транспортного средства тахографом мастерская осуществляет: установку тахографа, сведения о модели которого учтены ФБУ «Росавтотранс» в перечне сведений о моделях тахографов; активизацию тахографа и программно-аппаратного шифровального (криптографического) средства; настройку тахографа; опломбирование тахографа.

Министерство юстиции Мурманской области, приказ действует до 1 января 2027 года.