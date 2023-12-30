1 января в Мурманской области стартуют «Спортивные каникулы Заполярья»

Декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья» стартует в первый день нового года и продлится до 8 января. Разноплановые мероприятия и бесплатное посещение популярных спортивных объектов позволят северянам активно провести праздничные дни.

Всего будет проведено порядка 145 мероприятий во всех муниципалитетах по различным видам спорта, а также более 100 объектов спорта откроют свои двери для самых спортивных жителей региона. Расписание, виды занятий и адреса все желающие присоединиться к спортивным каникулам могут найти на сайте Минспорта: https://sport.gov-murman.ru/events/folder17/.

Зимняя декада здорового образа жизни проводится с 2018 года. Ее основной задачей является пропаганда здорового образа жизни, привлечение большего числа граждан к активному отдыху на свежем воздухе, организация содержательного досуга всех возрастных категорий граждан.

Фото: https://gov-murman.ru