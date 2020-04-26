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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.20 10:10

10 000 метров в арктических условиях

Российские десантники, впервые в мировой истории совершившие высотное десантирование с самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации парашютным способом с высоты 10 000 метров сводного подразделения в районе архипелага Земля Франца Иосифа возвратились в пункт постоянной дислокации

В ходе десантирования успешно прошла апробация средств высотного десантирования (парашютных систем специального назначения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования) в экстремальных условиях Арктики.

В рамках высотного десантирования было проведено тактико-специальное учение с разведывательным подразделением ВДВ, которое десантировалось с высоты 2000 метров и во взаимодействии с личным составом тактической группы Северного флота выполнила задачу по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.? После приземления личный состав подразделений спецназа Воздушно-десантных войск приступил к отработке основного этапа тактико-специального учения, в ходе которого провел разведывательно-поисковые действия по двум направлениям, с использованием беспилотной авиации, с задачей выявления лагерей ДРГ.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Юнус-Бек Евкуров отметил что Министр обороны Российской Федерации уделяет пристальное внимание внедрению в ВС РФ современных образцов вооружения и военной техники, в том числе, не являются исключением и новые парашютные системы. Высотное десантирование было посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

«Сегодня, впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 000 метров с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас еще никто не делал» - сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, - «Это прямое поручение Министра обороны Российской Федерации и мы его успешно выполнили. Для высотного десантирования с указанной высоты мы применили парашютную систему специального назначения нового поколения» - отметил заместитель Министра обороны Российской Федерации.

«Подобные учения мы будем проводить ежегодно, в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения.

«Летние» условия в Арктике имеют также свои особенности и требуют от всех категорий военнослужащих специальных знаний и навыков. Действовать им придется в условиях отсутствия дорог, обилия водоемов и болот, и множества других факторов», подчеркнул генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Вместе с заместителем Министра обороны Российской Федерации за ходом высотного десантирования наблюдал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Затем, в течение трёх суток десантники провели тактико-специальное учение с подразделениями специального назначения, в ходе которого провели разведывательно-поисковые действия в направлении мысов Нимрод и Бабушкина на острове Земля Александры, где с помощью беспилотной авиации, разведывательный отряд выявил лагерь ДРГ условного противника.

В последующем, предав по средствам связи, координаты лагеря ДРГ, разведчики навели штурмовую авиацию, и уничтожили его.

Следом был проведён налёт на лагерь ДРГ, в ходе которого огнем из штатного стрелкового оружия было завершено уничтожение противника, после чего группы выдвинулись в пункт сбора.

В завершении учения, подразделения специального назначения ВДВ вышли в район эвакуации.

В период выхода в район эвакуации, десантники провели дневку, в ходе которой были проведены занятия по вопросам выживания в арктических условиях и постройке укрытий из снега.

Также, в рамках отработки заключительного этапа учения была апробирована эвакуация личного состава различными способами, в том числе с помощью опытного образца машины жизнеобеспечения – двухзвенным тягачом ДТ-30ПМ «Витязь», производства АО «КБП Тула», что является особенностью завершившегося учения.

По итогам мероприятия будет обобщен его передовой опыт для дальнейшего использования в работе по применению подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях Арктического региона, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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