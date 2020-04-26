10 000 метров в арктических условиях
Российские десантники, впервые в мировой истории совершившие высотное десантирование с самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации парашютным способом с высоты
В ходе десантирования успешно прошла апробация средств высотного десантирования (парашютных систем специального назначения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования) в экстремальных условиях Арктики.
В рамках высотного десантирования было проведено тактико-специальное учение с разведывательным подразделением ВДВ, которое десантировалось с высоты
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Юнус-Бек Евкуров отметил что Министр обороны Российской Федерации уделяет пристальное внимание внедрению в ВС РФ современных образцов вооружения и военной техники, в том числе, не являются исключением и новые парашютные системы. Высотное десантирование было посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.
«Сегодня, впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты
«Подобные учения мы будем проводить ежегодно, в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения.
«Летние» условия в Арктике имеют также свои особенности и требуют от всех категорий военнослужащих специальных знаний и навыков. Действовать им придется в условиях отсутствия дорог, обилия водоемов и болот, и множества других факторов», подчеркнул генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
Вместе с заместителем Министра обороны Российской Федерации за ходом высотного десантирования наблюдал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
Затем, в течение трёх суток десантники провели тактико-специальное учение с подразделениями специального назначения, в ходе которого провели разведывательно-поисковые действия в направлении мысов Нимрод и Бабушкина на острове Земля Александры, где с помощью беспилотной авиации, разведывательный отряд выявил лагерь ДРГ условного противника.
В последующем, предав по средствам связи, координаты лагеря ДРГ, разведчики навели штурмовую авиацию, и уничтожили его.
Следом был проведён налёт на лагерь ДРГ, в ходе которого огнем из штатного стрелкового оружия было завершено уничтожение противника, после чего группы выдвинулись в пункт сбора.
В завершении учения, подразделения специального назначения ВДВ вышли в район эвакуации.
В период выхода в район эвакуации, десантники провели дневку, в ходе которой были проведены занятия по вопросам выживания в арктических условиях и постройке укрытий из снега.
Также, в рамках отработки заключительного этапа учения была апробирована эвакуация личного состава различными способами, в том числе с помощью опытного образца машины жизнеобеспечения – двухзвенным тягачом ДТ-30ПМ «Витязь», производства АО «КБП Тула», что является особенностью завершившегося учения.
По итогам мероприятия будет обобщен его передовой опыт для дальнейшего использования в работе по применению подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях Арктического региона, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.