10 августа будет вновь сформирован Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

В настоящее время в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся сведения о 25 тысячах налогоплательщиках Мурманской области, 10 тысяч из которых являются юридическими лицами и 15 тысяч – индивидуальными предпринимателями.

Данный реестр формируется автоматически ежегодно на основании сведений налоговой отчётности (в том числе по спецрежимам), которую организация или предприниматель представляли в налоговые органы за предшествующий календарный год, информации из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также иных данных поступивших в ФНС России от других организаций в порядке информационного взаимодействия. Поэтому представление каких-либо отдельных документов для включения в реестр не требуется. Однако следует помнить, что сведения о предпринимателях и организациях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (за исключением вновь созданного бизнеса), вносятся в реестр Налоговой службой ежегодно 10 августа на основе данных, имеющихся у ведомства.

Это значит, что, в случае, если юридические лица, индивидуальные предприниматели не представили сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год или налоговую отчётность, позволяющую определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, Федеральная налоговая служба не внесёт сведения о предприятии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году.

Срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации, представления налогоплательщиками, налоговыми агентами налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость), налоговых расчетов о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговыми агентами, расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, срок подачи которых приходится на март – май 2020 года, продлен на три месяца (п.3 постановления правительства от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»).

Непредставление налоговой отчётности, позволяющей определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за 2019 год, является основанием для исключения сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе из реестра 10 августа 2020 года.