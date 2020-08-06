10 августа стартует приём заявок на второй конкурс на предоставление губернаторских стартапов – грантов в форме субсидий на поддержку предпринимательских инициатив

До миллиона рублей из областного бюджета смогут получить не только предприниматели, но и самозанятые северяне. На конкурс ждут любые проекты, приоритетные направления – деятельность в социальной сфере; в области спорта, отдыха и развлечений; в сфере сельского хозяйства; в производственной сфере, предоставление бытовых услуг; деятельность, направленная на борьбу с пандемией коронавируса.

Также претендовать на грант смогут те, кто реализует разработки научных исследований. Важное условие – необходимость собственного софинансирования плана реализации проекта в размере не менее 10% от предоставленной поддержки.

Кроме того, победителям конкурса предоставят право на получение льготного микрозайма до 1 миллиона рублей под 4% годовых и возможность софинансирования затрат, связанных с бухгалтерским, маркетинговым и юридическим сопровождением деятельности в первый год реализации проекта.

Порядок предоставления поддержки размещен на сайте министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области в разделе формы и виды поддержки.

Заявки на участие в конкурсе принимают с 10 по 24 августа в региональном инновационном бизнес-инкубаторе по почте: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 и г. Апатиты, ул. Ленина, 27, а также по электронной почте: grant@mribi.ru. При отправке почтовым отправлением необходимо учесть время доставки – датой подачи заявки считается дата получения пакета документов оператором конкурса.

Подробную информацию об условиях предоставления губернаторского стартапа можно получить у специалистов Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора по телефонам 8 (8152) 43-29-49, 8 (815 55) 6-12-35, а также по электронной почте grant@mribi.ru или на официальном сайте учреждения.

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, первый конкурс «Губернаторский стартап» прошёл в Мурманской области весной, 19 победителей получили поддержку в размере 13,9 миллиона рублей.