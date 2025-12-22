10 детских врачей Кольского Заполярья получили народное признание

При поддержке Министерства здравоохранения Мурманской области состоялся конкурс народного признания «Наш любимый врач». В нём приняли участие врачи-педиатры и детские врачи-специалисты амбулаторного звена лечебно-профилактических учреждений города.

За месяц голосования жители Мурманска оставили более 1500 признаний, а также свыше 1000 отзывов и историй выздоровления в поддержку врачей. В рамках конкурса дети подарили докторам более 100 рисунков. Десять детских врачей разных специальностей удостоились народного признания и звания «Наш любимый врач».

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, конкурс проводится с 2012 года в разных регионах нашей страны. За 14-летнюю историю в нём приняли участие около 30000 детских врачей. В их адрес поступило более 400000 положительных отзывов и 28000 историй выздоровления от 460000 жителей страны. Дети нарисовали для своих любимых докторов более 170000 рисунков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559174/#&gid=1&pid=1