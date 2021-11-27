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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.21 18:00

10-дневные каникулы на новый год считают оптимальными 35% россиян

Отдыхать в новый год меньше 10 дней, утвержденных правительством, готовы 40% россиян, ещё 6% признались, что могут обойтись вообще без отдыха. Такой результат получили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором представители экономически активного населения страны рассказали, какую продолжительность новогодних каникул считают оптимальной.

Среднестатистический россиянин считает оптимальной продолжительностью новогодних каникул 7 дней. Отдыхать в новогодние каникулы от 1 до 3 дней готовы 16% россиян. От 4 до 6 дней каникул хватит 13% опрошенных. За неделю новогодних каникул проголосовало 7% респондентов, за 8—9 дней — 4%. 35% россиян устраивают утвержденные 10 дней новогодних каникул с 31 декабря по 9 января. Отдыхать на новый год от 11 до 13 дней хотят 4% россиян, две недели — 7% респондентов. 6% опрошенных признались, что готовы вообще не отдыхать после Нового года.

Женщин чаще мужчин устраивают утверждённые новогодние каникулы с 31 декабря по 9 января: 41% против 30% соответственно. Мужчины вдвое чаще женщин поддерживают каникулы длиной в две недели: 10% против 5%.

По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще одобрять утвержденные правительством 10 дней отдыха: 35% сегодня против 31% в 2020-м.

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