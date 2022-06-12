10 дней мастерством с мурманскими ребятами делились московские тренеры по фигурному катанию

Со 2 по 11 июня на базе ледового дворца «Метеор» проходили занятия для воспитанников спортивной школы №6. Своим мастерством с мурманскими ребятами делились московские тренеры по фигурному катанию.

– Позади 10 дней тренировок, в которых приняли участие более пятидесяти юных заполярных фигуристов, – отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Безусловно, полученный опыт очень пригодится спортсменам и позволит им демонстрировать ещё более значимые результаты на региональных и всероссийских соревнованиях.

Столичные наставники показали новые элементы, а также отточили с ребятами приёмы, которые уже были в арсенале мурманских фигуристов. Кроме того, судья Всероссийской категории Вера Латкина поделилась тонкостями судейства, что в таком субъективном виде спорта как фигурное катание имеет огромное значение.

По завершению показательных выступлений, все спортсмены получили памятные подарки и сертификаты участников.

Практика приглашения именитых тренеров реализуется в Мурманске на постоянной основе. Так, совсем недавно в заполярной столице работали хоккейные тренеры из Кемерово, которые занимались с юными вратарями мурманской спортшколы по хоккею с мячом.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22551&page=1