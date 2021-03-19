10 дней осталось до окончания приема работ на конкурс проекта памятного знака

Кольская АЭС и администрация города Полярные Зори проводят конкурс на лучший эскиз памятного знака «Кольская АЭС – самая северная АЭС в Европе». Памятный знак планируется установить в парковой зоне на берегу Пинозера.

В конкурсе могут принять участие скульпторы, архитекторы, студенты профильных специальностей, творческие коллективы, а также все желающие старше 18 лет. Каждый участник должен прислать в адрес конкурсной комиссии эскиз памятного знака, приложить заявку на участие и презентацию работы для социальных сетей. Работы принимаются до 28 марта 2021 года на электронную почту: konkursKNPP@kolatom.murmansk.ru

Эскизы памятного знака будут размещены в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Выберем вместе» https://vk.com/public201768931. Общественное голосование за лучшие эскизы памятного знака пройдёт с 31 марта по 5 апреля, а затем, до 10 апреля, тройку победителей определит экспертное жюри, в его состав войдут представители администрации города Полярные Зори и Кольской АЭС, эксперты в области скульптуры, архитектуры и дизайна общественных пространств.

Победители конкурса получат денежные призы в размере 15 тысяч рублей за 1 место, 10 тысяч - за второе и 7 тысяч рублей - за третье место, а также будут привлечены к дальнейшей реализации проекта, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.