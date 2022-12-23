10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда Мурманской области в 2022 году и определили топ-10 ключевых фактов.

Факт №1. Наиболее сложными месяцами для трудоустройства в Мурманской области стали май и октябрь – на одну вакансию претендовали в среднем более 4 человек. При этом в мае 2022 года вакансий было на 15% меньше, чем год назад, а в октябре – на 8%.

Факт №2. В тройку самых «дорогих» вакансий этого года вошли предложения для пилота вертолёта (зарплата от 350 тысяч рублей), для заместителя генерального директора по персоналу и коммуникациям (от 300 тысяч рублей) и электромеханика судового (от 250 тысяч рублей). На данный момент все три вакансии закрыты, работники найдены. Прямо сейчас самая высокая зарплата на местном рынке предлагается в вакансии для врача-стоматолога (предлагаемая зарплата – до 700 тысяч рублей).

Факт №3. 71% жителей СЗФО и в том числе Мурманской области рассказали, что получают «белую» заработную плату, то есть, полностью официальную. По сравнению с показателями 2016 года доля таких ответов выросла: так, в 2016 году «белую» зарплату получали 57% опрошенных. Еще 19% работников, опрошенных в 2022 году, получают так называемую «серую» зарплату - частично официально, частично нет. У 10% вся зарплата – «черная», то есть, полностью неофициальная, «в конверте».

Факт №4. 43% мурманчан признались, что любят свою работу, у 31% местных респондентов не лежит душа к тому, что они делают на работе, остальные не определились со своим отношением к работе. При этом жители Мурманской области достаточно часто меняют место работы: 38% опрошенных по итогам 2022 года заявили, что работают на текущем месте работы менее 1 года. 34% опрошенных работают в своей компании от 1 года до 3 лет. Ещё 12% трудятся на одном месте от 3 до 5 лет. 7 лет и больше остаются верными одному работодателю лишь 16% мурманчан.

Факт №5. Самыми востребованными специалистами у работодателей в 2022 году в Мурманской области стали продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (более 3 000 вакансий за год). Тройка лидеров востребованных профессий в Мурманской области точно такая же, как и по стране. Однако в Мурманской области продавец-консультант занимает первое место, на втором – водитель, третье место занял менеджер по продажам. В отличие от общероссийской десятки в Мурманской области особо востребованы сервисные инженеры, курьеры и разнорабочие.

Факт №6. В 2022 году в области ярко вырос спрос на сборщиков заказов: в 3 раза по сравнению с прошлым годом. А вот спрос на грузчиков вырос лишь на 8% - компании активно нанимали их в начале года и летом, но рынок достаточно быстро насытился. Среди других специалистов можно отметить рост спроса на сервисных инженеров (+12% по Мурманской области и +13% по России).

Факт №7. Работодатели стали чаще предлагать мурманчанам подработку и временную занятость (несколько часов в день, работу по вечерам, проектную работу): количество вакансий, предлагающих подработку, выросло на 36% по сравнению с 2021 годом. В целом местные компании за год разместили более 5000 вариантов подработки. Чаще всего требовался рабочий персонал, продавцы, администраторы залов, встречались также варианты подработки для бухгалтеров, маркетологов, дизайнеров и ИТ-специалистов.

Факт №8. У компаний растёт потребность в самозанятых: 56% работодателей уже сотрудничают с внештатниками, еще 9% планируют начать в ближайшее времени. Таким образом, две трети местного бизнеса привлекает или скоро начнет привлекать персонал вне штата. Самые востребованные внештатники: маркетологи, рекламщики, пиарщики, айтишники, рекрутеры, грузчики и дизайнеры. В целом каждая десятая компания привлекает к сотрудничеству от 30 до 100 внештатников. Больше 100 внештатников требуется каждой тридцатой компании.

Факт №9. На 23% снизилось количество вакансий, предполагающих релокацию или переезд как внутри страны, так и за её пределы. Так, если в 2021 году в Мурманской области было открыто 170 вакансий, в описании которых фигурировало слово «релокация», то в 2022 году таких предложений стало уже 130. Чаще всего релокацию предлагают ИТ и диджитал-специалистам, инженерным, строительным и производственным специалистам, маркетологам, а также HR-специалистам.

Факт №10 Рост реальных зарплат в этом году значительно замедлился – многие работодатели до сих пор держат выжидательную позицию. Согласно сервису hh.ru «Банк данных заработных плат», реальный средний совокупный доход сотрудников компаний Мурманской области на позициях начального уровня – 36403 рублей, на позиции специалиста и ведущего специалиста составляет 74856 рублей, на позиции линейного руководителя и руководителя подразделения – 66319 рублей.

Пересмотр зарплат своих сотрудников региональные компании проводили в начале года (январь-март провели индексацию 17% компаний), летом (13,4%), а также в декабре (11%). Средний объём пересмотра зарплат в 2022 году – 7% от текущего уровня зарплат сотрудников. В планах у 19,5% региональных компаний пересмотреть зарплаты сотрудников в сторону повышения уже в январе 2023 года, ещё 8,5% хотят повысить доход работников в феврале.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/