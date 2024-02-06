10 февраля будет дан старт всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»

Центральной площадкой в Мурманске станет Долина Уюта. Здесь в 12.00 дадут старт сразу на три дистанции – 2 км, 5 км и 10 км.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в конференц-зале здания административно-спортивного комплекса Долины Уюта началась очная регистрация участников и выдача стартовых номеров.

Зарегистрироваться можно с 5 по 9 февраля - с 15.00 до 19.00, 10 февраля - с 8.30 до 11.00.

Также зарегистрироваться можно онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru