10 февраля пройдёт семинар на тему «Как получить статус социального предпринимателя»

Семинар будет актуален для предпринимателей, которые планируют открыть социальный бизнес или подтвердить статус социального предприятия в текущем году.

Дмитрий Никифоров, менеджер по проектам НМКК «ФОРМАП» (Фонд) 10 февраля в 14.30 расскажет участникам: кто может получить статус социального предпринимателя; какой пакет документов необходимо предоставить для получения статуса; что даёт статус социального предприятия.

По ходу проведения семинара Дмитрий ответит на интересующие вас вопросы.

Участие очное. Ссылка на регистрацию: vk.cc/cTSsey

Центр «Мой бизнес», г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж).