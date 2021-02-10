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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.21 17:15

10 февраля стартует областной конкурс детского художественного и литературного творчества «Энергия Севера-2021», посвящённый Году науки и технологий

Впервые для его проведения объединились предприятия и организации атомной отрасли: филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», ФГУП «Атомфлот», Информационный центр по атомной энергии Мурманска, АО «АтомЭнергоСбыт», Общественный совет Государственной корпорации «Росатом».

Конкурс «Энергия Севера-2021» проводится в следующих номинациях: рисунок, декоративно-прикладное искусство и литературная работа. Участникам предложены темы: «АЭС будущего» / «АЭС через 100 лет», «Атомный ледокольный флот: вчера, сегодня, завтра», «Мир чистой энергии», «Притяжение Севера», «Умные города будущего / Умные дома будущего». Возраст участников – от 3 до 18 лет.

«Около 20 лет Кольская АЭС проводит конкурс «Энергия Севера», собирая более 500 учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, творческих объединений и семей, - отметил заместитель директора Игорь Кутузов. - Подобные мероприятия способствуют популяризации знаний об атомной энергетике у подростков, создают заинтересованность в самостоятельном изучении вопросов, связанных с работой предприятий отрасли и края, повышают уровень знаний в вопросах экологической безопасности».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, атомная промышленность в прошлом году отметила свой 75-летний юбилей. Госкорпорация «Росатом» развивает не только атомную энергетику, но и новые технологии в медицине, машиностроении, освоении космоса, строит ветропарки и атомные ледоколы, осваивает Северный морской путь. Большое внимание в отрасли уделяется и развитию творческого и научного потенциала у подрастающего поколения.

Ознакомиться с положением можно на официальной странице Информационного центра Кольской АЭС в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/icknpp. Приём работ продлится до 16 апреля, участие бесплатное. Трое победителей в каждой номинации получат дипломы и памятные подарки от учредителей конкурса. Работы с согласием на обработку персональных данных принимаются в электронном виде на e-mail: konkurs@kolnpp.rosenergoatom.ru.

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