10-классники гимназии №8, которые в этом году приступили к обучению по программе транспортно-логистического класса, впервые посетили Мурманский морской торговый порт

Подобные экскурсии и знакомство с градообразующим предприятием являются неотъемлемой частью процесса обучения гимназистов. Благодаря этому ребята могут точнее понять специфику работы порта, познакомиться с его более чем вековой историей и деятельностью в наши дни как одной из ведущих стивидорных компаний Российской Федерации.

«На протяжении двух лет обучения в транспортно-логистическом классе гимназисты регулярно знакомятся с различными аспектами деятельности Мурманского морского торгового порта. Они участвуют в различных образовательных, социальных, культурных проектах и акциях. Все это даёт им возможность максимально полно раскрыть для себя все грани самого понятия «Мурманский морской торговый порт», а после более грамотно выбирать будущую профессию и место работы», - сказала начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

В рамках состоявшегося визита юноши и девушки посетили музей АО «ММТП» и прилегающую к морскому вокзалу Мурманска зону отдыха, реконструированную силами АО «ММТП», осмотрели экологическую диспетчерскую и впервые побывали на легендарных причалах предприятия. Мурманские портовики говорят гимназистам: «Добро пожаловать в порт!».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250456%2Fwall-149919532_2866