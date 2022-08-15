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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.22 17:30

«10 лет про людей» - открылась фотовыставка, посвящённая Дню строителя атомной отрасли

Торжественное открытие фотовыставки «10 лет про людей», экспозиция которой посвящена главным героям строек Госкорпорации «Росатом» – строителям, состоялось во всех городах-спутниках атомных электростанций. В честь этого 12 августа в полярнозоринском Городском дворце культуры собрались ветераны строительного труда.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук и глава города Полярные Зори Максим Пухов торжественно вручили благодарности и сувениры приглашённым гостям.

«Большие дела начинаются со стройки. Своим трудом строители-атомщики построили наш город и станцию, а теперь новое поколение способствует их развитию и процветанию. Благодаря вам в суровом климате Заполярья зародилась Кольская АЭС, и я уверен, проект Кольской АЭС-2 станет таким же успешным, как его предшественник», – поделился своим мнением директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В течение месяца все желающие могут ознакомиться с фотографиями работников стройкомплекса ГК «Росатом», они размещены в выставочном зале Городского дворца культуры.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, сегодня строительный комплекс атомной отрасли объединяет около 150 тысяч человек. Отмечать свой профессиональный праздник строители-атомщики начали в 2012 году, с 2016 года праздник проходит в регионах присутствия крупнейших предприятий стройкомплекса. За прошедшее 10-летие в России и за рубежом построены и введены в эксплуатацию 15 новых атомных энергоблоков, включая ввод плавучего энергоблока (ПАТЭС).

 

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС

 

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