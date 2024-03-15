10 медсестёр Мурманской области продемонстрировали мастерство первой помощи на II туре конкурса профмастерства

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманском областном центре повышения квалификации специалистов здравоохранения состоялся II тур конкурса профессионального мастерства медицинских работников в номинации «Лучший специалист первичного звена со средним медицинским образованием Мурманской области». Этот этап имеет практическую направленность и заключается в демонстрации практических навыков в симулированных условиях. Жюри оценивали соблюдение алгоритма и правильности исполнения всех этапов предложенных манипуляций.

«Конкурс профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием уже традиционно в Мурманской области проводится более 20 лет. 8 февраля нашим центром при поддержке Министерства здравоохранения Мурманской области и Ассоциации медицинских сестёр был торжественно открыт ежегодный конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучший специалист первичного звена со средним медицинским образованием Мурманской области», – рассказала Наталья Ниденс, директор Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения.

В I туре конкурса приняли участие 42 человека из 13 медицинских организаций Мурманской области. Участники выполняли единое тестовое задание, содержащее 50 вопросов. По итогам I тура конкурса к участию во II тур было допущено 10 человек из 6 медицинских организаций.

18 апреля заключительный III тур конкурса. Медицинские работники должны будут представить и защитить творческое задание на тему: «Применение принципов бережливого производства в моей профессиональной деятельности».

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, награждение состоится 25 апреля 2024 года. Победитель конкурса и призеры получат денежную награду за высокие знания и навыки среди специалистов со средним образованием.

Фото: https://gov-murman.ru