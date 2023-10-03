10 млрд рублей из федерального бюджета направят ежегодно в ближайшие три года на поддержку ЗАТО в Арктической зоне - глава Минфина РФ Антон Силуанов

10 млрд рублей из федерального бюджета направят ежегодно в ближайшие три года на поддержку закрытых административно-территориальных объединений, расположенных в Арктической зоне. Об этом вчера заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации по проекту бюджета на предстоящий трёхлетний период.

Вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках официальных мероприятий с членами правительства России, а также обсуждался на совещании с Президентом РФ, которое состоялось в рамках визита Владимира Путина в Мурманскую область в июле.

«Поддержим ЗАТО, которые находятся в Арктической зоне. Ежегодно предусмотрели по 10 млрд рублей дополнительно. То есть объём ресурсов на ЗАТО удвоится», – подчеркнул Антон Силуанов.

«Спасибо огромное за поддержку по теме ЗАТО. Мы год назад здесь это обсуждали,пПрезидент подробно выслушал нас, и действительно, сегодня в бюджете эти деньги есть, план мероприятий готов, и рассчитываю, что финансирование будет продолжаться, и наши военные гарнизоны будут развиваться», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона в ходе слушаний также поблагодарил федеральное правительство и Совет Федерации за решение по компенсации расходов на мазут.

«Эту тему мы также обсуждали в прошлом году. За год в 3,5 раза выросла его стоимость. Мы на это не влияем. Но президент Владимир Путин дал поручение рост стоимости компенсировать в этом году, Антону Германовичу спасибо за конструктивную позицию. Очень важный вопрос, что будет в году следующем. При такой цене 20 млрд рублей дополнительно к тарифу Мурманской области придётся выплатить из регионального бюджета. Таких денег у нас нет. Нужно системное решение. Фиксированная цена мазута на осенне-зимний период при компенсации через другие механизмы нефтяным компаниям, либо некомпенсации – как это сделано по удобрениям. Мы это обсуждаем также в правительстве РФ, финального решения пока нет. Прошу Совет Федерации эту тему взять на контроль», – обратился к коллегам глава Мурманской области.

Губернатор также отметил, что для северных, Арктических территорий важной является тема дефицита средств Фонда ОМС. «В этом году у нас прогноз дефицита 3,2 млрд рублей. Не только у Мурманской области, но у всей Арктики такие сложности. Методика не учитывает реальных расходов, в том числе на оплату проезда в отпуск и так далее на территории. Мы с этой темой уже обращались, прошу Совет Федерации и Минфин РФ включиться и помочь нам скорректировать и более справедливо из средств Фонда ОМС финансировать медицину на Севере и в Арктической зоне», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатора поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что такие проблемы есть не только на северных территориях, и попросила Минфин уделить этому вопросу особое внимание.

Андрей Чибис также предложил пересмотреть суммы, направляемые в федеральный бюджет регионами, которые добиваются больших налоговых доходов.

«Мы это активно обсуждаем с Минфином РФ, есть определенные подвижки. Нам очень непросто добиться этих допдоходов, это постоянные новые инвестиции, инфраструктурные проекты, переговоры с контрагентами чтобы налоги у нас были. Просьба не забирать эти деньги, мы сильно падаем по финансированию бюджетной системы при том, что регион стал бездотационным», – отметил глава региона.

Антон Силуанов в завершение напомнил, что по Мурманской области и другим регионам с высокой стоимостью мазута прорабатываются варианты контроля цены на нефтепродукты или централизованной закупки топлива. По дефициту ФОМС вопрос также будет проработан, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото (пресс-служба Совета Федерации России): https://gov-murman.ru