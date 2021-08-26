Раз в 3 года будут информировать россиян о размере их будущей пенсииИз-за понижения температуры наружного воздуха отопительный сезон в образовательных и социальных учреждениях города Мурманска начинается с 29 августа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.08.21 15:00

10 научно-исследовательских проектов молодых ученых региона получат поддержку из областного бюджета

В Министерстве образования и науки Мурманской области состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на предоставление грантов на поддержку научно-исследовательских проектов молодых учёных Мурманской области в 2021 году. Субсидии из областного бюджета будут предоставлены некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

За победу боролись две образовательные организации высшего образования и две научные организации, расположенные на территории региона. Организации представили 29 проектов молодых ученых.

Победителями конкурса в 2021 году признаны две организации, чьи проекты молодых ученых заняли наиболее высокие позиции в рейтинге: ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук» в номинации «Технические и естественные науки»; ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» в номинации «Экономические и гуманитарные науки».

В числе победителей – 10 научно-исследовательских проектов, каждый получит по 400 тысяч рублей на реализацию.

Научные проекты молодых учёных прошли серьёзный отбор экспертной комиссии, в которую входили сотрудники исполнительных органов государственной власти, научных и образовательных организаций Мурманской области.

Церемонию награждения провела министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

«Конкурс грантов для молодых учёных в этом году проводился впервые, и был приурочен к объявленному Президентом Российской Федерации «Году науки и технологий». Всего в нём приняли участие 29 молодых учёных Заполярья. Хочется отметить, что практически все работы были тесно связаны с нашим регионом. Это и исследование флоры и фауны Кольского края, и историческое освоение Арктики, исследование культуры малых народов севера и экономическое развитие нашего региона», – пояснила Ольга Дзюба.

По итогам конкурса в номинации «Технические и естественные науки» диплом победителя получил председатель ФИЦ КНЦ РАН Сергей Кривовичев. Гранты предоставлены следующим научным проектам организации:

Проект «Применение сорбентов на основе редких минералов Кольского полуострова для очистки электролитов медно-никелевого производства от примесей серебра, свинца и кадмия с последующим их переводом в металлическую форму»; авторский коллектив: Галина Калашникова, Тарас Паникоровский, Глеб Самбуров.

- Проект «Создание концептуальной модели рентгенолюминесцентного сепаратора»; авторский коллектив: Дарья Шибаева, Борис Власов, Данил Асанович.

- Проект «Эколого-геохимическая оценка состояния городских водоемов и водотоков Арктики (на примере Мурманской области)»; авторский коллектив: Захар Слуковский, Дарья Бернадская Сергеевна, Марина Постевая.

- Проект «Создание ротора криогироскопа со сверхпроводящим покрытием ниобия для навигационных систем и комплексов высокой точности»; автор Максим Окунев.

- Проект «Исследование химического состава природной воды в родниках Мурманской области»; авторский коллектив: Андрей Новиков Игоревич, Анна Широкая.

В номинации «Экономические и гуманитарные науки» диплом победителя получила ректор Мурманского Арктического государственного университета Ирина Шадрина. Гранты предоставлены следующим научным проектам организации:

- Проект «Анализ представлений родителей обучающихся о доступности качественного общего образования»; авторский коллектив: Артем Пунанцев Алексеевич, Елизавета Гайдарова, Алена Соснина.

- Проект «Сравнительный анализ каритивных конструкций норвежского и русского языков»; автор Никита Гордеев.

- Проект «Кольский уезд во второй половине XVIII века: социально-экономическое и этническое развитие»; автор Дарья Чаплыгина.

- Проект «Досуговая инфраструктура в оценках молодежи Апатитско-Кировского района»; авторский коллективе: Никита Христофоров, Юлия Курганская, Регина Уткина.

- Проект «Региональный компонент образования как фактор эффективного развития профессиональной направленности личности обучающихся (на примере АЗРФ)»; авторский коллектив: Наталья Овчаренко, Маргарита Богуславская.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В каких регионах СЗФО и профсферах предлагают высокие зарплаты в августе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Подковёрные игры с тарифами - ФАС поддержала идею РЖД по отмене регулирования тарифов на пассажирские перевозки-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 48 копеек, доллар укрепился почти на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надёжности и безопасности Кольскаой АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика