10 научно-исследовательских проектов молодых ученых региона получат поддержку из областного бюджета

В Министерстве образования и науки Мурманской области состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на предоставление грантов на поддержку научно-исследовательских проектов молодых учёных Мурманской области в 2021 году. Субсидии из областного бюджета будут предоставлены некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

За победу боролись две образовательные организации высшего образования и две научные организации, расположенные на территории региона. Организации представили 29 проектов молодых ученых.

Победителями конкурса в 2021 году признаны две организации, чьи проекты молодых ученых заняли наиболее высокие позиции в рейтинге: ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук» в номинации «Технические и естественные науки»; ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» в номинации «Экономические и гуманитарные науки».

В числе победителей – 10 научно-исследовательских проектов, каждый получит по 400 тысяч рублей на реализацию.

Научные проекты молодых учёных прошли серьёзный отбор экспертной комиссии, в которую входили сотрудники исполнительных органов государственной власти, научных и образовательных организаций Мурманской области.

Церемонию награждения провела министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

«Конкурс грантов для молодых учёных в этом году проводился впервые, и был приурочен к объявленному Президентом Российской Федерации «Году науки и технологий». Всего в нём приняли участие 29 молодых учёных Заполярья. Хочется отметить, что практически все работы были тесно связаны с нашим регионом. Это и исследование флоры и фауны Кольского края, и историческое освоение Арктики, исследование культуры малых народов севера и экономическое развитие нашего региона», – пояснила Ольга Дзюба.

По итогам конкурса в номинации «Технические и естественные науки» диплом победителя получил председатель ФИЦ КНЦ РАН Сергей Кривовичев. Гранты предоставлены следующим научным проектам организации:

Проект «Применение сорбентов на основе редких минералов Кольского полуострова для очистки электролитов медно-никелевого производства от примесей серебра, свинца и кадмия с последующим их переводом в металлическую форму»; авторский коллектив: Галина Калашникова, Тарас Паникоровский, Глеб Самбуров.

- Проект «Создание концептуальной модели рентгенолюминесцентного сепаратора»; авторский коллектив: Дарья Шибаева, Борис Власов, Данил Асанович.

- Проект «Эколого-геохимическая оценка состояния городских водоемов и водотоков Арктики (на примере Мурманской области)»; авторский коллектив: Захар Слуковский, Дарья Бернадская Сергеевна, Марина Постевая.

- Проект «Создание ротора криогироскопа со сверхпроводящим покрытием ниобия для навигационных систем и комплексов высокой точности»; автор Максим Окунев.

- Проект «Исследование химического состава природной воды в родниках Мурманской области»; авторский коллектив: Андрей Новиков Игоревич, Анна Широкая.

В номинации «Экономические и гуманитарные науки» диплом победителя получила ректор Мурманского Арктического государственного университета Ирина Шадрина. Гранты предоставлены следующим научным проектам организации:

- Проект «Анализ представлений родителей обучающихся о доступности качественного общего образования»; авторский коллектив: Артем Пунанцев Алексеевич, Елизавета Гайдарова, Алена Соснина.

- Проект «Сравнительный анализ каритивных конструкций норвежского и русского языков»; автор Никита Гордеев.

- Проект «Кольский уезд во второй половине XVIII века: социально-экономическое и этническое развитие»; автор Дарья Чаплыгина.

- Проект «Досуговая инфраструктура в оценках молодежи Апатитско-Кировского района»; авторский коллективе: Никита Христофоров, Юлия Курганская, Регина Уткина.

- Проект «Региональный компонент образования как фактор эффективного развития профессиональной направленности личности обучающихся (на примере АЗРФ)»; авторский коллектив: Наталья Овчаренко, Маргарита Богуславская.