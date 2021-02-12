10 поликлиник Мурманской области работают по критериям «Новой модели»

В 10 медучреждениях первичной медико-санитарной помощи Мурманской области созданы условия по критериям «Новой модели» поликлиники в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Новая модель медицинской организации первичного звена ориентирована на потребности пациента, поэтому в обновлённых поликлиниках внедрены системы электронной очереди и цифровой записи на прием. В детских поликлиниках организованы игровые зоны для детей, комнаты для кормления грудничков. Созданы условия для маломобильных групп населения, предусмотрены разные входные группы для более удобного и безопасного направления потоков посетителей.

В течение полутора лет меняется и облик поликлиник. В зданиях проводятся ремонты по госпрограмме Мурманской области «Развитие здравоохранения». Это не только обновление стен, полов и потолков, но и замена пожарной сигнализации, монтаж видеонаблюдения, устройство пандусов, оборудование теплых колясочных и благоустройство прилегающих территорий, а также мероприятия по переоснащению медицинским оборудованием.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2019 году выполнены ремонтные работы в филиале детской поликлиники Мончегорской ЦРБ, поликлинике поселка Мурмаши – филиале Кольской ЦРБ, поликлинике №1 Мурманска, Мурманских городских детских поликлиниках № 1 и 5. В 2020 году капремонты прошли в детской поликлинике в Мурмашах, Мурманских детских поликлиниках №1, №4 и №5. На эти цели потрачено более 61 млн рублей в 2019 году и около 80 млн рублей в 2020 году. Работы проводились поэтапно для того, чтобы все медучреждения могли вести прием пациентов.

«Чтобы привести в порядок наше первичное звено, в течение 5 лет мы реализуем федеральную программу по модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году мы вложим порядка 800 млн рублей по этой программе в поликлиники региона», – сказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.