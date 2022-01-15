«10 причин влюбиться в Мурманскую область» - на гастрофестивале в центре Мурманска можно попробовать арктическую кухню

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в центре Мурманска на улице Воровского стартовали гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» и туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market», которые продлятся до 16 января. Команда шеф-поваров специально для гостей фестиваля разработала и представила меню арктической кухни, в котором широко используются дары Баренцева моря и продукты местного производства.

«Новогодние каникулы закончились, но интересные мероприятия для северян продолжаются. Гастрофестиваль набирает популярность, очень многие пришли в обед, смогли попробовать интересные арктические блюда с олениной, крабом, северными ягодами. Уже видим положительные отзывы в социальных сетях. За первые часы работы туристической выставки более 100 человек, зарегистрированных на региональном турпортале, получили подарки», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Этот год в регионе объявлен годом экологически ответственного туризма. В связи с этим организаторы впервые запустили в тестовом режиме акцию «Со своим – бесплатно».

«Те, кто приходит со своей многоразовой термокружкой, могут бесплатно наполнить её согревающим северным чаем в домике Туристского информационного центра. Специалисты центра проводят консультации и знакомят северян с возможностями отдыха в нашей области», – пояснил председатель комитета по туризму Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в рамках проведения туристической выставки «MURMANSK.TRAVEL Market» представлена тематическая экспозиция «10 причин влюбиться в Мурманскую область», которая посвящена главным туристическим центрам региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435166/#&gid=1&pid=4