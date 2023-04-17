10 признаков работодателя-мошенника: как быстро распознать и не попасть на удочку

Не все, кто размещает объявления о поиске сотрудников или звонит с предложением о работе, действуют с добросовестными целями. Поэтому соискателям важно не забывать про осмотрительность: бывают работодатели-мошенники. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подготовили чек-лист, который поможет отличить злоумышленника от настоящего работодателя.

1. Главное — реальная компания никогда не будет просить у соискателя деньги. Вымогать средства могут по-разному: потребовать предоплату за оборудование, плату за профобучение и сертификацию, регистрационную пошлину, депозит, доступ к рабочим материалам и т.д. Иногда мошенники представляются посредниками и предлагают платное обучение с гарантированным трудоустройством, включение вашего резюме в несуществующую эксклюзивную базу соискателей или просят оплатить доступ к базе реальных вакансий. Также распространены «вакансии» на букмекерских сайтах-однодневках или онлайн-казино. Нет, нет и ещё раз нет. Ни один из перечисленных вариантов не поможет вам найти реальную работу.

2. Чуть более хитрый способ отъёма денег — использование системы-гаранта, через которую вам обещают переводить зарплату. Это может быть фальшивый или фишинговый сайт, который украдёт данные вашей банковской карты. Ищите отзывы о системе-гаранте, а ещё лучше — требуйте перевод напрямую на вашу карту или электронный кошелёк. В любом случае, если работодатель запросил полные данные вашей карты (включая оборотную сторону) или коды из СМС, это мошенник. Как правило, все вопросы с формой выплаты зарплаты решаются в первый трудовой день при оформлении на работу, а не на этапе собеседования.

3. Нового сотрудника обещают официально оформить только после неоплачиваемой стажировки. Стажировка должна оплачиваться. Всегда.

4. Вам предлагают неадекватно высокую зарплату за простую работу, функционал вакансии не описан или описан размыто, рекрутера не интересуют ваши навыки и компетенции. Работодатели умеют считать деньги, никто не будет переплачивать. Посмотрите похожие вакансии, сравните зарплаты. Разница до 10% допустима, в 2–3 раза и больше — это мошенники.

5. О компании нет отзывов — ни клиентских, ни сотрудников. У неё или нет офиса, или он расположен в труднодоступном районе. Иногда достаточно попросить у такого «работодателя» сообщить ИНН или ОГРН компании, чтобы он понял, что вы не поведётесь на его уловки.

6. Зарплату предлагают платить не в рублях. Это нарушение законодательства и приманка для наивных соискателей.

7. Иногда мошенники заинтересованы в сборе ваших персональных данных. Они могут попросить заполнить подробную анкету на стороннем сайте, отправить фото паспорта, авторизоваться при помощи СМС и т. д. Данные собираются при оформлении договора с сотрудником, раньше они ни к чему. Если вас пригласили на собеседование — никогда не ставьте подпись на незаполненных листах и не отдавайте паспорт в чужие руки. Иначе можете столкнуться с тем, что мошенники возьмут микрозайм на ваше имя.

8. Работодатель-мошенник сам нашёл вас и не рассказывает, откуда у него ваши контакты. Скорее всего, ему от вас нужны деньги или персональные данные.

9. Звонок с неизвестного номера, СМС или сообщение в мессенджере с просьбой перезвонить или перейти по ссылке. Рекомендуем поставить определитель номера и никогда не перезванивать на незнакомые номера и не переходить по ссылкам. В СМС может содержаться программа, которую вы незаметно для себя сохраните на свой телефон и дадите злоумышленникам доступ к мобильному банку. А чужой номер может оказаться платной линией.

10. И, конечно, иногда под видом реальной вакансии «работодатель» предлагает незаконную деятельность или посредничество в ней. Например, за вакансией оператора по приёму платежей может скрываться отмывание денег. Курьер должен знать, что он будет доставлять, и т. д. Вряд ли кому-то нужны проблемы с Уголовным кодексом.

«Исследование hh.ru показывают, что с обманом при поиске работы или трудоустройстве со стороны работодателей сталкивались 65% соискателей. Чаще всего обман со стороны работодателей касался размера зарплаты: реальная зарплата оказывалась меньше заявленной (61%). Каждый второй опрошенный указал, что сталкивался с несоответствием описанных и реальных обязанностей. Чуть больше трети (32%) россиян также отметили, что обман касался условий труда: отсутствие соцпакета, удобного рабочего места и т.д. Ещё 30% соискателей сталкивались с тем, что работодатели обещали официальное трудоустройство, а на деле оно оказывалось неофициальным.

Разумеется, чем более тщательный отбор проходят компании при регистрации на работных сайтах, тем меньше вероятность попасться на удочку работодателей-обманщиков. Важный момент: о том, что за обычной вакансией скрываются злоумышленники, зачастую можно узнать только с помощью самих соискателей. На крупных проверенных сайтах по поиску работы, как правило, есть специализированные службы контроля и проверки работодателей, куда можно написать, сообщив о потенциальных мошенниках. Например, на hh.ru мы узнаем о проблемах соискателей через quality@hh.ru и сообщество поддержки пользователей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.