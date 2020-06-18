10 проектов из Мурманской области получат президентские гранты

Фонд президентских грантов назвал победителей второго конкурса 2020 года, в их числе - 10 проектов из Мурманской области. Всего на второй конкурс поступило 46 региональных заявок.

2,7 миллиона рублей получит Международный фестиваль «Северный Характер: GREEN SCREEN». Планируется, что третий по счету фестиваль экологического и социального кино пройдет в Никеле и Киркенесе осенью, его главной целью станет разработка международного стандарта «Зеленое кино» - документа, регламентирующего экологически безопасное кинопроизводство в Арктическом регионе. В случае, если границы стран будут закрыты для перемещения участников - показы конкурсных фильмов о природе и природоохранной деятельности, выступления авторов и конференции пройдут в онлайн-формате.

Более 4,5 миллиона рублей получит Центр международного сотрудничества «Barents Hall» - уникальное общественное пространство в городе Заполярном, которое познакомит с традициями и культурой стран-соседей, а также позволит наладить культурные и общественные связи и создать совместные проекты. В центре будут работать коммуникационные площадки, творческие мастерские, народный театр, организуют кинопоказы авторских фильмов, будут работать волонтеры.

Также среди победителей проект «По следу Полярной совы» - создание на территории Ковдорского района экологической туристско-познавательной тропы. Организаторы получат 653 тысячи рублей.

Ещё один победитель конкурса - проект, который с успехом проходил в прошлом году в регионе, городские научно-технические соревнования для детей и молодежи по строительству мостов из спагетти «Технобаттлы - 2020». Организаторы получат поддержку в размере 379777 тысяч рублей.

Благодаря гранту в регионе начнёт работу онлайн-школа #Незавалинка: 10 тематических модулей интерактивных видеоуроков для жителей малых городов и сельских территорий. Сумма гранта - более 780 тысяч рублей.

Более 450 тысяч получит проект «Грамотный потребитель», в рамках которого в Мурманской области пройдут тематические лекции и семинары, выйдут тематические буклеты, а также будет оказана бесплатная юридическая помощь жителям региона.

Почти 3 млн рублей выиграл проект «SOS - ДРАЙВЕР», направленный на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Цель проекта - профилактика социального сиротства, социальной дезадаптации и правонарушений.

Ещё один проект - «Друг для друга» - направлен на профилактику социального сиротства. Организаторы получат поддержку Фонда Президентских грантов на сумму 443 тысячи рублей.

Проект «ЗОЖ от 0 до 100» получит 379,5 тысячи рублей. Его задача - привлечь к ведению здорового образа жизни и профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний как можно больше северян.

Проект «Тёплый Север» для помощи бездомным людям получит почти 1,5 миллиона рублей.