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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 11:00

10 пунктов витаминизации откроются в городах области с 23 февраля

Об этом на оперативном совещании 19 февраля доложил заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«С 23 февраля пункты витаминизации откроются еще в 10 городах: Заполярный, Североморск, Кола, Оленегорск, Ловозеро, Мончегорск, Апатиты, Кировск, Ковдор, Кандалакша. Затем, в начале марта, витаминизация стартует в трёх ЗАТО (Заозерск, Александровск, Видяево), а также в Полярных Зорях и Умбе», – рассказал Дмитрий Панычев.

За четыре недели реализации проекта экспресс-тестирование на определение уровня витамина Д уже прошли почти 2700 жителей Мурманской области. По результатам тестирования в областном центре у 76% жителей зафиксировано снижение витамина Д, а именно недостаточный уровень у 64% и у 12% – дефицит.

Как показал анализ работы пунктов витаминизации, большую часть обратившихся составляют женщины (почти 80%). По возрастному составу большая часть обратившихся в пункты витаминизации – это граждане старше 55 лет (почти 60%), самый старший из обратившихся – женщина 95 лет. С третьей недели работы пунктов отмечается отчётливая тенденция увеличения количества более молодых людей в возрасте от 20 до 45 лет.

Пункты витаминизации работают в удобное для населения время – пятница, суббота, воскресенье - с 12.00 до 20.00.

Для получения данной услуги единственным требованием является регистрация по месту проживания в Мурманской области, для этого с собой необходимо иметь паспорт.

Проект витаминизация рассчитан до конца 2024 года, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26740&page=1

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