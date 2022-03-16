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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.22 14:00

10 работников Кольской АЭС стали победителями XXII Всероссийского конкурса «Инженер года-2021»

В Год науки и технологий Российский и Международный союз научных и инженерных общественных объединений подвел итоги XXII Всероссийского конкурса «Инженер года-2021». Ежегодный конкурс «Инженер года» проводится по 49 номинациям в двух версиях: «Профессиональные инженеры» - для участников, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет и «Инженерное искусство молодых» - для молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно.

«Работники Кольской АЭС принимают участие в этом конкурсе с 2003 года. За этот период свои достижения на уровне общероссийского инженерного сообщества продемонстрировали около 200 человек, более 30 из которых стали лауреатами. Участие в таких мероприятиях – важный элемент наших корпоративных учебных программ, направленных на саморазвитие, профессиональный рост и лидерство», - отметил директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук.

По итогам I тура конкурса звание «Профессиональный инженер России» присвоено Евгении Ивановой - инженеру отдела подготовки и проведения ремонтов, Артему Лукичеву - ведущему инженеру отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации, инженеру по реконструкции турбинного цеха Константину Осокину и начальнику смены реакторного цеха Алексею Попадейкину.  В результате II тура присвоено звание Лауреата конкурса «Инженер года» ведущему инженеру-конструктору отдела подготовки и проведения ремонтов Ивану Щербаню.

Дипломами «Победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года» награждены инженер-технолог реакторного цеха Александр Четвергов, инженер по охране труда Антон Ильченко. Звание Лауреата получили Александр Быстров - инженер по защите информации специальной научно-технической группы, Иван Сергунов - машинист-обходчик по турбинному оборудованию и Алена Хаматова инженер отдела ядерной безопасности и надежности.

В состав жюри и экспертных комиссий конкурса вошли известные российские ученые, конструкторы, инженеры, организаторы производств. Впервые Всероссийский конкурс «Инженер года» был проведён в соответствии с распоряжением правительства РФ в 2001 году. Это крупнейший социальный проект, реализуемый в России с целью выявления и распространения передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, конкурс проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Российской академии наук, Федерального агентства по делам молодежи, Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти.

 

 

 

Фото управления информации и общественных связей Кольской АЭС.

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