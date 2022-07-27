+10 рублей! Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомлений об операциях

С 1 августа изменится стоимость услуги банка «уведомления об операциях», сообщает Сбербанк. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц.

Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей.

В банке пояснили, что увеличение тарифов связано с двукратным ростом объёма бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.

При этом клиенты имеют возможность получать услугу бесплатно, оформив подписку банка или выполняя условия по карте. «Уведомления по кредитной «СберКарте» по-прежнему предоставляются бесплатно», отмечают в кредитно-финансовой организации.