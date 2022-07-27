Мурманская область. Арктика (16+)27.07.22 14:00
+10 рублей! Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомлений об операциях
С 1 августа изменится стоимость услуги банка «уведомления об операциях», сообщает Сбербанк. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц.
Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей.
В банке пояснили, что увеличение тарифов связано с двукратным ростом объёма бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.
При этом клиенты имеют возможность получать услугу бесплатно, оформив подписку банка или выполняя условия по карте. «Уведомления по кредитной «СберКарте» по-прежнему предоставляются бесплатно», отмечают в кредитно-финансовой организации.
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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