10 сентября в Мурманской области стартуют мероприятия Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. В период с 10 по 17 сентября фестивальная программа объединит десяток муниципалитетов региона. В образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, в центрах дополнительного образования, библиотеках, домах культуры пройдут конкурсы, викторины, творческие мастер-классы, тематические уроки, спортивные состязания.

Кроме новых умений и навыков, участников ждет яркое настроение, а также ценные призы и подарки от партнеров фестиваля – профильных предприятий отрасли ТЭК и сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Старт программы будет дан на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки 10 сентября в формате онлайн-трансляции.

Под девизом Года науки и технологий в 2021 году для фестиваля предусмотрен смешанный формат: мероприятия пройдут как очно, так и онлайн. Акцент будет сделан на развитие энергетики региона, разработку и внедрение новых технологий энергосбережения.

Цели Всероссийского фестиваля из года в год остаются неизменными – это популяризация энергосберегающего и экологичного образа жизни, внедрение энергоэффективных технологий среди населения. Одной из целей также является популяризация профессий ТЭК среди молодёжи.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, с момента старта первого фестиваля в 2016 году Мурманская область остается в числе регионов, активно поддерживающих идеи бережного отношения к ресурсам. И даже пандемия 2020 года не помешала Заполярью включиться в программу и попробовать новый онлайн-формат. В мероприятиях #ВместеЯрче-2020 приняли участие более 900 школьников и студентов региона.

Следить за новостями и мероприятиями можно в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».