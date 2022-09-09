Губернатор Мурманской области назначит 100 специальных стипендий для активной молодёжиКомпания» «ГТЛК» планирует запустить угольный терминал порта «Лавна» во второй половине 2023 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.09.22 12:30

10 сентября в регионе пройдёт юбилейный фестиваль военно-патриотической песни «На безымянной высоте»

10 сентября пройдёт финальный этап юбилейного XX фестиваля-конкурса военно-патриотической песни «На безымянной высоте. Фестиваль посвящён 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Участники соберутся в полевых условиях на 1463 км федеральной трассы «Кола» у подножия высоты 258,3.

Цель фестиваля – сохранение и возрождение песенного наследия времен Великой Отечественной войны, увековечение памяти погибших защитников Заполярья, укрепление гражданско-патриотического сознания общества и пропаганда современной отечественной патриотической музыки.

Ежегодно в фестивале принимают участие жители Мурманской области в возрасте от 12 лет и старше – это подростки, молодежь, военнослужащие, члены общественных организаций, почетные гости и приглашенные артисты из разных городов Мурманской области.

10 сентября в очном противостоянии встретятся 34 солиста и 12 ансамблей из Полярного, Мончегорска, Снежногорска, Ковдора, Заполярного, Гаджиево, Мурманска, Ревды, Высокого, Ловозера и Туломы.

Фестиваль начнёт свою работу в 10 утра с торжественной церемонии открытия. После у участников фестиваля и гостей будет уникальная возможность поучаствовать в экскурсии – восхождении на высоту 258,3, на вершине которой установлен памятник погибшим защитникам Заполярья.

Сопровождать их будет председатель Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области «ДОЛГ», руководитель полярнинского поискового отряда «Память», почётный гражданин города Полярный Константин Добровольский.

В 12.00 часов начнутся конкурсные выступления солистов и ансамблей.

Завершится фестиваль в 17.00 церемонией награждения победителей фестиваля.

Организаторами фестиваля выступают администрация ЗАТО Александровск при участии и поддержке общественной организации «Координационный Совет поисковых отрядов Мурманской области «ДОЛГ», Комитета молодежной политики Мурманской области, ГОБУМП «Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, фестиваль родился в 2000 году в Полярном, городе воинской славы, славных военно-морских традиций, вписавшем в историю Отчизны множество ярких страниц, полных отваги и мужества, незабвенных примеров стойкости героических защитников Кольского Заполярья.

Ежегодно фестиваль проводится в местах боевой славы Мурманской области посвящён знаменательным событиям истории России.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.09.22 23:21
Здравствуйте, педагоги, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане! Пишет Вам квасная патриотка Юлия Бурак (Смирнова). Я и учащиеся МБОУ КШМ - школы-получателя гранта в 2018 году с связи с низкими
Комментарий к новости:Фестиваль «Гольфстрим» - от «Пожарной тяги», «Мурманской мили» и заплыва «моржей» до «Арктической кухни» - на всё хватило сил и задора
Цыбули с квасом.
05.09.22 23:08
А где же Вася-Василек Андрианов? В этом году Вася отпраздновал юбилей- 50 лет, сил навалом, а его не было. Где же он?
Комментарий к новости:В Мурманской кадетской школе появилась парта имени Героя России Сергея Бойко
Никита Савчук
04.09.22 11:01
Даня красавчик!
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Данил Канатчиков – о добровольческом движении и своей поездке в ЛДНР
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире15:00«Хранители Алтая». Документальный фильм (12+)16:05«Наукограды». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Осень на дворе: в магазинах региона отмечается снижение цен на репчатый лук, морковь, свежую белокочанную капусту, картофель…-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная компания на энергоблоке №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика