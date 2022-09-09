10 сентября в регионе пройдёт юбилейный фестиваль военно-патриотической песни «На безымянной высоте»

10 сентября пройдёт финальный этап юбилейного XX фестиваля-конкурса военно-патриотической песни «На безымянной высоте. Фестиваль посвящён 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Участники соберутся в полевых условиях на 1463 км федеральной трассы «Кола» у подножия высоты 258,3.

Цель фестиваля – сохранение и возрождение песенного наследия времен Великой Отечественной войны, увековечение памяти погибших защитников Заполярья, укрепление гражданско-патриотического сознания общества и пропаганда современной отечественной патриотической музыки.

Ежегодно в фестивале принимают участие жители Мурманской области в возрасте от 12 лет и старше – это подростки, молодежь, военнослужащие, члены общественных организаций, почетные гости и приглашенные артисты из разных городов Мурманской области.

10 сентября в очном противостоянии встретятся 34 солиста и 12 ансамблей из Полярного, Мончегорска, Снежногорска, Ковдора, Заполярного, Гаджиево, Мурманска, Ревды, Высокого, Ловозера и Туломы.

Фестиваль начнёт свою работу в 10 утра с торжественной церемонии открытия. После у участников фестиваля и гостей будет уникальная возможность поучаствовать в экскурсии – восхождении на высоту 258,3, на вершине которой установлен памятник погибшим защитникам Заполярья.

Сопровождать их будет председатель Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области «ДОЛГ», руководитель полярнинского поискового отряда «Память», почётный гражданин города Полярный Константин Добровольский.

В 12.00 часов начнутся конкурсные выступления солистов и ансамблей.

Завершится фестиваль в 17.00 церемонией награждения победителей фестиваля.

Организаторами фестиваля выступают администрация ЗАТО Александровск при участии и поддержке общественной организации «Координационный Совет поисковых отрядов Мурманской области «ДОЛГ», Комитета молодежной политики Мурманской области, ГОБУМП «Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, фестиваль родился в 2000 году в Полярном, городе воинской славы, славных военно-морских традиций, вписавшем в историю Отчизны множество ярких страниц, полных отваги и мужества, незабвенных примеров стойкости героических защитников Кольского Заполярья.

Ежегодно фестиваль проводится в местах боевой славы Мурманской области посвящён знаменательным событиям истории России.

Фото: https://gov-murman.ru