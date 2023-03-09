10 сентября в ряде муниципалитетах Мурманской области состоятся выборы и довыборы в советы депутатов

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, на 26 марта 2023 года назначены дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Кола по округу №6, на 14 мая 2023 года - дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Мурманск по округам №№4, 7, 10 и 13.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года запланированы 10 избирательных кампаний по выборам советов депутатов в следующих муниципалитетах: ЗАТО Александровск; город Мончегорск; город Оленегорск; Ловозеро Ловозерского района; Алакуртти Кандалакшского района; Умба Терского района; Ура-Губа Кольского района; Туманный Кольского района; Молочный Кольского района; Кильдинстрой Кольского района.

Подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований осуществляют территориальные избирательные комиссии.

Избирком напоминает, что 9 марта 2007 года губернатором Мурманской области был подписан закон «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», он был принят Мурманской областной Думой 20 февраля 2007 года. В соответствии с данным законом и проводятся выборы Советов депутатов муниципальных образований региона.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457239777%2Falbum-206140181_00%2Frev