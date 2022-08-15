10 северян из команды Мурманской области вошли в число призёров Чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям

В минувшее воскресенье в Мурманске завершился первый в России Чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. В нём приняли участие около 80 студентов колледжей и техникумов из 9 арктических регионов России. Соревнования прошли по 15 компетенциям. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщила врио губернатора Оксана Демченко.

«Для нас почётно, что именно в Мурманской области впервые прошёл Чемпионат профессионального мастерства. Мы гордимся, что 10 ребят из команды региона вошли в число призёров. Поздравляем наших северных профессионалов и их наставников», – сказала Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в мероприятиях чемпионата, в том числе в деловой программе, приняли участие около 400 участников.

Напомним, с 10 по 14 августа в соответствии с планом основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах в Мурманске состоялся I Чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. Организаторы мероприятия – Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Мурманской области, Фонд «Росконгресс» и Агентство развития навыков и профессий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/