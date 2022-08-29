10 субъектов предпринимательства нашего региона получат субсидии на реализацию проектов придорожного сервиса

Конкурсная комиссия определила 10 проектов, которые получат поддержку в форме субсидии на развитие придорожного сервиса. Общая сумма субсидии составляет 50 млн рублей.

Проекты-победители будут расположены вдоль федеральной трассы Р-21 «Кола» и региональных автомобильных дорог: автомобильная дорога Оленегорск – Ловозеро, автоподъезд к Апатитам, автомобильная дорога Умба – Варзуга.

«Путешествовать по Кольскому полуострову с каждым годом становится комфортнее. Важно, чтобы северяне и гости региона получали качественные услуги не только в пунктах проживания и отдыха, но и по пути следования. Мы поддержали предпринимателей, которые готовы развивать проекты транзитного сервиса. Уверена, это окажет благотворное влияние на развитие внутреннего туризма», – прокомментировала результаты конкурса заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональный комитет по туризму, проекты носят комплексный характер и предполагают создание санитарного модуля, специальных парковочных мест и объекта общественного питания. Реализация проектов позволит обеспечить комфортное путешествие по Мурманской области на автотранспорте как самостоятельно, так и в составе организованных групп.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/