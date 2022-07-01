10 танцоров из Мурманска отправятся на финал международного конкурса уличного искусства

В Мурманске завершился второй этап юбилейного сезона первого в мире конкурса-премии уличного искусства и спорта «Кардо». Среди победителей 10 танцоров из Мурманска. Они будут представлять область в финале конкурса, который пройдет в Белгороде с 7 по 12 сентября.

Танцоры и спортсмены, желающие продемонстрировать свои навыки, с 1 февраля подавали заявки по номинациям Hip-hop, workout, breaking и business. В отборочном этапе участвовало 200 танцоров из города и области. Победители встретились на публичном соревновании в сквере на улице Ленинградской, где поборолись за право отправиться на финальный этап в Белгороде.

По итогу состязания в номинации Breaking победу одержали Артём Казарян, Калинин Даниил и Влад Моните; в номинации Hip-hop - Катрушева Дария, Русанова Арина и Егор Анисимов; в номинации Workout - Сливец Максим, Скапьюк Андрей и Вячеслав Шурухин; в номинации Buisness - Спасская Юлия.

Северяне отправятся на заключительный этап конкурса, который пройдёт с 7 по 12 сентября с участием не только российских, но и международных деятелей уличного искусства и спорта.

Кроме того, на официальном награждении судьи поздравили команды: «Roots up» за лучшее шоу, «Polar kids» за лучший дуэт, «Taboo» за лучший кавер-танец, «Sun art and shorty» за владение всеми стилями.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в рамках конкурса все желающие могли попробовать себя в бесплатных мастер-классах по 3 направлениям: Hip-hop, workout и breaking. В новом арт-пространстве «Контейнер» занятия провели приглашённые специалисты: Renat L’eto, хореограф 6 и 7 сезона шоу «Танцы на ТНТ», Михаил Овчинников, победитель и призёр российских и мировых батлов, и Александр Рвачев, капитан международной профессиональной воркаут-команды «Steel Brothers Team».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/