10 тонн надежды: мурманские рыбаки передали в зону СВО сети для «дороги жизни»

В Народный фронт обратился старший помощник капитана рыболовного судна, приписанного к порту Мурманск. Он попросил оказать помощь в доставке отслуживших в море рыболовных сетей для военнослужащих. На передовую отправилось десять тонн груза - 500–800 метров полотна.

В Народный фронт обратился старший помощник капитана рыболовного судна, приписанного к порту Мурманск. Он попросил оказать помощь в доставке отслуживших в море рыболовных сетей для военнослужащих.

На передовую отправилось десять тонн груза - 500–800 метров полотна.

То, что ещё недавно наши рыбаки активно использовали для добычи водных биоресурсов в Баренцевом море, теперь уходит «за ленточку» — к военнослужащим из Оленегорска, которым Народный фронт регулярно помогает с техникой и медикаментами. То, что в море было орудием труда, на фронте становится щитом.

Станьте частью большой помощи — присоединяйтесь к сбору Народного фронта «Всё для Победы!».

Фото и видео: https://vkvideo.ru/video-69761571_456241947